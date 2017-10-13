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SON DAKİKA! KURUMLAR VERGİSİ 2 PUAN ARTIRILARAK YÜZDE 22'YE ÇIKARILDI


Son Dakika! Kurumlar Vergisi 2 Puan Artırılarak Yüzde 22'ye Çıkarıldı
Tarih : 13 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Son Dakika! Kurumlar Vergisi 2 Puan Artırılarak Yüzde 22'ye Çıkarıldı(8/10)4

Kurumlar vergisi oranı açıklandı. Yüzde 20 olan vergi oranı, 2 puanlık artışla (yüzde 10 oranında) yüzde 22'ye çıkarıldı.

MTV YÜZDE 25 OLDU

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda MTV zam oranları ile ilgili konuşmuştu.

Ağbal, sistemi değiştirdiklerini söyleyerek, "2018 yılından itibaren yeni alınan araçlarda motor silindir hacmi, yaş yanında bir de aracın değerini vergileme ölçütü olarak sisteme katıyoruz. 2018 yılında uygulanacak tarifeye 1 Ocak 2018'den itibaren alınacak araçlar için yeni bir sütun ekliyoruz; aracın değeri sütunu. 1600 cc araç, eğer vergisiz hali 40 bin TL'nin altındaysa ekstra bir artış gelmeyecek. Ama aracın değeri 40 bin liradan fazla, 70 bin liradan az ise yeni oluşturduğumuz tarifede o aracın vergisini yüzde 10 artırımlı uyguladık. Aracın vergisiz değeri 70 bin TL'nin üstünde ise başlangıç değeri 40 bin liranın altında araçlara göre yüzde 20 arttırdık. 40 bin lirayı aşmayan araçlar için bin 294. 1300-1600 cc araçlar için 40 bin lirayı aşmayanlar için bin 294. Ama aracın vergisiz değeri, 1 Ocak 2018 yılında alındıysa, 40 bin lirayı aşıyorsa bunun vergisi bin 423 lira olacak. Aracın değeri 70 bin lirayı aşıyorsa vergisi bin 553 lira olacak. Değer bazlı vergi sistemine geçiyoruz. Bu araçlar için yeniden değerleme oranının 10 puan üzerinde artış yapılmıyor" dedi.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınacak araçlarda düz oranlı bir tarife uygulayacaklarını belirten Ağbal, 2018 yılı öncesinde alınan araçlar için farklı tarife uygulanacağını ifade etti. Bakan Ağbal, 2018 yılı araçları için tescil tarihinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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