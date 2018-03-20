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Son Dakika! Külliye'de Kritik Görüşme! Erdoğan, Saat 16.00'da Akar'ı Kabul Edecek
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Son Dakika! Külliye'de Kritik Görüşme! Erdoğan, Saat 16.00'da Akar'ı Kabul Edecek

SON DAKİKA! KÜLLİYE'DE KRİTİK GÖRÜŞME! ERDOĞAN, SAAT 16.00'DA AKAR'I KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı Külliye'de kabul edecek.

Tarih : 20 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Son Dakika! Külliye'de Kritik Görüşme! Erdoğan, Saat 16.00'da Akar'ı Kabul Edecek(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edeceği bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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