SON DAKİKA! KÜLLİYE'DE KRİTİK GÖRÜŞME! ERDOĞAN, SAAT 16.00'DA AKAR'I KABUL EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı Külliye'de kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edeceği bildirildi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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