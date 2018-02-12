Sivas Köftesi, Dünya Pazarına Açılıyor
Kilosu 4 Bin 500 Lira! Beyaz İksir Kapış Kapış Satılıyor
Sahilde Çıplak Gezmeyi Taahhüt Eden Yaramaz Tur Tartışma Başlattı
Mehmetçik, 'girilmez' Denilen Kasabada Böyle Meydan Okudu
Siyah Beyaz Aşk Dizisindeki Hatalar Bu Kadar Da Olmaz Dedirtti
Müge'nin Kızımı Bana Göstermiyor Diyen Eski Eşi, Yeniden Evleniyor
Bir Süper Güç Daha 'suriye'de Ben De Varım' Dedi
Son Veriler Açıklandı! İstanbul'da Terör Olayları Dibe Vurdu
Son Dakika! Kritik Ziyaret Öncesi Türkiye'den Abd'ye Tarihi Rest
Türk Mühendisler Geliştirdi! Elektrikli Araçlar Artık Yolda Kalmayacak
Kırmızı Et Üretimi Azaldı
Türk Mühendisler Geliştirdi! Robot Balık Su Altını Fethedecek
Ypg, Orunlu Askerlik Diye Topladığı Örgüt Üyelerine Maaş Bağlamış
Tsk, Sayıyı Güncelledi! İşte Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı
Galatasaraylılar Hıncını Bu Fotoğrafla Aldı
Türk Futbolcuların Es Geçtiği Afrin Mesajını Gomis Attı
Şampiyonlar Liginde Heyecan Başlıyor
Atiker Konyasporlu Serkan Kırıntılı, Aytemiz Alanyaspor Maçında Kurtarış Rekoru Kırdı
Bangladeş'in Başkenti Dakka'da Ölüleri Defnedecek Mezarlık Yeri Kalmadı
Emekliye 180 Lira Zam Geliyor

Son dakika! Kritik ziyaret öncesi Türkiye'den ABD'ye tarihi rest

SON DAKİKA! KRİTİK ZİYARET ÖNCESİ TÜRKİYE'DEN ABD'YE TARİHİ REST

ABD'li mevkidaşı Tillerson'ın ziyaretiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Artık ABD'den somut adımlar istiyoruz. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak" diyerek rest çekti.

Tarih : 12 Şubat 2018, 13:10
Puan Ver : Son Dakika! Kritik Ziyaret Öncesi Türkiye'den Abd'ye Tarihi Rest(6/10)2

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyaretiyle ilgili canlı yayında soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, "Artık ABD'den vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Müttefikimiz ABD'den FETÖ, YPG ve başka konularda çok ciddi yanlışlar gördük. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"ABD, MÜNBİÇ İÇİN GEREĞİNİ YAPMAZSA BİZ YAPARIZ"

"Özellikle çöl bölgelerinde Irak sınırına yakın bölgelerde DEAŞ'lılar var. YPG ile işbirliğini sürdürmek için bir bahane olarak, buralardaki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar. Afrin'deki YPG'li teröristler tutuklu olan DEAŞ'lıları bıraktılar ve Türkiye ile ÖSO'ya karşı birlikte mücadele ediyorlar.

Hem karadan ve hem havadan temizliyoruz. Eğer ABD gereğini yapmazsa, Münbiç ve Fırat'ın doğusu için de geçerlidir. Suriye topraklarını bu teröristlerden temizleyeceğiz. Afrin'i de Suriye halkına teslim edeceğiz.

"YA İLİŞKİLERİ DÜZELTECEĞİZ YA DA İLİŞKİLER TAMAMEN BOZULACAK"

ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Belli konuları konuşabilmemiz için kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson'dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Kritik  Ziyaret  Öncesi  Türkiye  Den  Abd  Ye  Tarihi  Rest  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER