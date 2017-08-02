SON DAKİKA! KRİTİK YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI AÇIKLANDI
Yüksek Askeri Şura kararlarına göre, 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.
Kaynak: haberinburada
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