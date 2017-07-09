Son Dakika! Kılıçdaroğlu Miting Alanına Ulaştı,

SON DAKİKA! KILIÇDAROĞLU MİTİNG ALANINA ULAŞTI, "ADALET YÜRÜYÜŞÜ" SONA ERDİ
Son dakika gelişmesi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 gündür sürdürdüğü "Adalet Yürüyüşü" sona erdi. Kılıçdaroğlu, Maltepe'deki miting alanına ulaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Milltevekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 15 Haziran günü Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe'ye başlattığı Adalet Yürüyüşü sona erdi.
25 GÜNLÜK MARATON SONA ERDİ
25 gün süren yürüyüşün son etabını tek başına yürüyen kılıçdaroğlu saat 18.00'de miting alanına ulaştı. Böyelelikle 25 gün süren "Adalet Yürüyüşü" maratonu sona erdi.
"HAK, HUKUK, ADALET" SLOGANI ATTI
Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte platforma çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşün son 150 metresini burada katetti. Miting alanını dolduran kalabalığı selamlayan Kılıçdaroğlu, platformda "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı attı.
Kaynak: haberinburada
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