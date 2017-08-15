Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesiyle ilgili savcılıkça ifadesi alınan Keten İnşaat'ın sahipleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Keten İnşaat'ın sahipleri Selahattin Keten ve Rıza Keten ile bir çalışanları geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alınmıştı.

SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Gözaltına alınan 3 kişi, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

TUTUKLANDILAR

Keten İnşaat'ın sahipleri Rıza Keten ile kardeşi Selahattin Keten, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ı 'öldürmeye azmettirmek' suçundan az önce tutuklandı.

Kaynak: haberinburada