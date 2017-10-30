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Son Dakika! Katalonya Lideri, Belçika'ya Kaçtı

SON DAKİKA! KATALONYA LİDERİ, BELÇİKA'YA KAÇTI

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya hükümetinden gelen tutuklanma tehditlerinin ardından Belçika'ya kaçtı.

Tarih : 30 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : Son Dakika! Katalonya Lideri, Belçika'ya Kaçtı(8/10)4

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Belçika'ya kaçtı. Hatırlanacağı üzere Belçika, Katalan ldierden gelecek olan sığınma talebini kabul edeceklerini açıklamıştı.

SORUŞTURMA AREFESİNDE BRÜKSEL'E KAÇTI

Öte yandan İspanya eyalet savcısı, Katalan liderlerin Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmaya zorlanması hareketlerine karşı isyan ve tahrik suçlamaları yönünde çağrıda bulundu. Başsavcı Jose Manuel Maza da kamu fonlarının kötüye kullanılması suçlamasında bulundu.

Madrid'in 'ayaklanma, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanmaktan' soruşturma açmaya hazırlandığı görevden alınan Katalan lider Carles Puigdemont'un görevden alınan diğer Katalan yetkililerle birlikte Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiği açıklandı.

İSPANYOLLAR DA DOĞRULADI

İspanya hükümeti yetkilileri de, Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini doğruladı.

BELÇİKA SİNYALİ DÜN VERMİŞTİ

Dün de Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'a talep etmesi durumunda sığınma hakkı verilebileceğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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