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Son Dakika! Katalonya İnat Etmedi: Bağımsızlık Sürecini Askıya Almalıyız

SON DAKİKA! KATALONYA İNAT ETMEDİ: BAĞIMSIZLIK SÜRECİNİ ASKIYA ALMALIYIZ

Katalonya lider Carles Puigdemont, yüksek kabine toplantısında yaptığı konuşmada bağımsızlık ilanıyla ilgili "Süreci askıya almalıyız" ifadelerini kullandı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Son Dakika! Katalonya İnat Etmedi: Bağımsızlık Sürecini Askıya Almalıyız(7/10)3

İspanya hükümetinin uyarıları ve tehditlerine rağmen bağımsızlık referandumunu gerçekleştiren ve bağımsızlık ilan edip etmeyeceği merak edilen Katalonya kararını verdi.

"SÜRECİ ASKIYA ALMALIYIZ"

Katalan lider Carles Puigdemont, yüksek kabine toplantısında yaptığı konuşmada "Süreci askıya almalıyız" ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZLIK İLANININ SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen ve Madrid yönetimi tarafından yasadışı ilan edilen bağımsızlık referandumunun ardından Katalan hükümetinin lideri Carles Puigdemont, bugün yapılacak oturumda bağımsızlık ilan edileceğinin sinyallerini vermişti.

GÖZALTINA ALINACAKTI

Ancak İspanya hükümeti bağımsızlık ilan etmesi halinde Katalan liderin gözaltına alınacağını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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