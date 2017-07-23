SON DAKİKA! KALP KRİZİ GEÇİREN ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ, HAYATINI KAYBETTİ
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, evinde kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından helikopterle Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Rektör Prof. Dr. Nas, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, bugün saat 14.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi.
Rektör Prof. Dr. Nas'ın rahatsızlanmasıyla sağlık ekiplerinin evinde yaptığı ilk müdehale ardından ambulansla önce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMAN HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan Rektör Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, daha sonra helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilirek tedavi altına alındı.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: haberinburada
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