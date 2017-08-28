Son dakika... Beşiktaş'taki Conrad otelde eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla öldürülen Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı'nın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Şaşmaz sık sık çocuk özleminden behsediyordu.

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'taki Conrad Otel'de eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla öldürüldü. Aker daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Cinayetin ardından kahreden detay ortaya çıktı.

EŞİ 4 AYLIK HAMİLEYDİ

Ünlü sunucunun 2 yıl önce evlendiği Yasemin Adalı'nın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acı haberi ailesinin yanında Tarsus'ta tatildeyken öğrenen Yasemin Adalı, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

Şaşmaz son röportajında da evliliklerinin yolunda gittiğini ve çocuk sahibi olmayı çok istediğini söylemişti.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMIŞTI

Vatan Şaşmaz, 2015 yılında özel bir TV programına konuk olmuştu. Şaşmaz programda eşi Yasemin Adalı ile evlilik sözleşmesi yaptıklarını ve çocuk istediğini söylemişti.

Kaynak: haberinburada