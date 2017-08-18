SON DAKİKA! KADIKÖY'DE BETON MİKSERİ KÖPRÜDEN SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE UÇTU
Kadıköy Göztepe'de Sanayi köprüsü üzerindeki bariyerleri aşan bir beton mikseri, Şair Arşi Caddesi üzerindeki seyir halindeki aracın üstüne uçtu. Araç içinde bulunan 5 kişiden 3'ü dışarı çıkartılırken, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartma çalışamalrı devam ediyor.
Ayrıntılar birazdan geliyor...
Kaynak: haberinburada
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