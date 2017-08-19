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SON DAKİKA! JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NA KORGENERAL ARİF ÇETİN ATANDI


Son Dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'na Korgeneral Arif Çetin Atandı
Tarih : 19 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Son Dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'na Korgeneral Arif Çetin Atandı(6/10)2

15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı karargah binasında yaşanan kalkışmayı bastıran Korgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.

Arif Çetin, geçen yıl ki YAŞ toplantısı ile Korgeneral rütbesine terfi etmiş ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

GÖREVİNE 30 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Çetin'in 31 Temmuz 2016'da atandığı bu görevi yaklaşık bir yıl sürdü ve bu kez Jandarma Genel Komutanı oldu. Çetin görevine 30 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.

KALKAN EMEKLİĞİNİ İSTEDİ

Çetin'in bu göreve atanması kendisinden daha kıdemli olan ve Jandarma Genel Komutan vekilliği görevini sürdüren Korgeneral Ata Kalkan'ın görevinden ayrılıp, emekliliğini istemesine yol açtı. Kalkan için bugün öğleden sonra Jandarma Genel Komutanlığı bahçesinde bir veda töreni de düzenlendiği öğrenildi.

1959 doğumlu olan Ata Kalkan, 2005'de Tuğgeneral, 2010'da Tümgeneral, 2015'de Korgeneral olmuş ve Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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