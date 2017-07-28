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Son Dakika! İstanbul'da Olağanüstü Mescid-İ Aksa Toplantısı
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Son Dakika! İstanbul'da Olağanüstü Mescid-i Aksa Toplantısı

SON DAKİKA! İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ MESCİD-İ AKSA TOPLANTISI

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları, salı günü Mescid-i Aksa için İstanbul'da toplanacak.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 15:20
Puan Ver : Son Dakika! İstanbul'da Olağanüstü Mescid-İ Aksa Toplantısı(10/10)6

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Salı Günü İstanbul'da Mescid-i Aksa gündemiyle toplanacak. Uluslararası örgüt, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını masaya yatıracak.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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