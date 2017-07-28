SON DAKİKA! İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ MESCİD-İ AKSA TOPLANTISI
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları, salı günü Mescid-i Aksa için İstanbul'da toplanacak.
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Salı Günü İstanbul'da Mescid-i Aksa gündemiyle toplanacak. Uluslararası örgüt, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını masaya yatıracak.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'a Düşen Dolunun Nedeni Belli Oldu: Downburst
- Beytüşşebap Sokaklarında Kelebek İstilası! Halk Evinden Çıkamıyor
- Ayrılık Çeşmesi Doldu Taştı! Marmaray İstasyonunda Adeta Şelale Oluştu
- Ekmek Teknesini Afetten Korumaya Çalışan Simitçi: Vücudum Çok Acıyordu
- Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Yeni Stadın Açılışını Fener Yapacak
- İsveç 1000 Kronluk Banknota Ibrahimovic'in Fotoğrafını Koydu
- Galatasaray'ın İstediği Feghouli, West Ham United'ın Kampından Ayrıldı
- Barcelona'nın Transferine İzin Vermediği Neymar, Antrenmanda Yeni Transferi Yumrukladı
- Beşiktaşlı Atınç Nukan, En Az 4 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
DÜNYA HABERLERİ
- Alman Ordusuna Ait Askeri Helikopter Düştü
- Polis, Köpek Balığını Botun Arkasında Sürükleyen Balıkçıları Arıyor
- Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü
- Polisle Girdiği Çatışmada 45 Kez Vuruldu, Ölüm Anı Görüntüleri 3 Yıl Sonra Yayınlandı
- Çin'de Akılalmaz Kaza! Yoldan Fırlayan Şişe Çocuğa İsabet Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar