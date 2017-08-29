Son dakika... İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına Avrupa Yakası'nda başladı. Saat 17.00'de yağış Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle göz gözü görmüyor.

İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına saat 16.30 sıralarında Avrupa Yakası'nda başladı. Yağış ve fırtına saat 17.00 sıralarında Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı. Yaşanan fırtına nedeniyle megakentte göz gözü görmüyor.

10 KİLOMETRELİK BULUT GELİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr. Orhan Şen de Twitter'dan uyardı. Şen, "Terkos açıklarında Karadeniz üzerinde çok kuvvetli bir CB bulutu var. Kilyos kıyısını takip ederek İstanbul'un kuzeyine geliyor. Bulutun kalınlığı yaklaşık 10 km... CB bulutu kümülonimbus demek, şimşek, yıldırım, aşırı yağmur ve dolu yapan bulut" diye yazdı. Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

Kaynak: haberinburada