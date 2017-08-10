İstanbul Boğazı, su altı arama kurtarma faaliyetleri nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, su altı arama kurtarma faaliyetlerinden dolayı gemi geçişlerinin 08.45'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: haberinburada