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Son Dakika! İstanbul Boğazı Gemi Geçişlerine Kapatıldı

SON DAKİKA! İSTANBUL BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

İstanbul Boğazı, su altı arama kurtarma faaliyetleri nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Son Dakika! İstanbul Boğazı Gemi Geçişlerine Kapatıldı(8/10)4

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, su altı arama kurtarma faaliyetlerinden dolayı gemi geçişlerinin 08.45'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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