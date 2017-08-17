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Son Dakika! İspanya'da Teröristlerin Bastığı Restoranın Türk Restoranı Olduğu Ortaya Çıktı

SON DAKİKA! İSPANYA'DA TERÖRİSTLERİN BASTIĞI RESTORANIN TÜRK RESTORANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Barcelona'da bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasının ardından 2 saldırganın silahla bastığı restoranın "İstanbul" isimli bir bar olduğu açıklandı. Öte yandan saldırıda ölenlerin sayısının da 13'e yükseldiği bildirildi.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Son Dakika! İspanya'da Teröristlerin Bastığı Restoranın Türk Restoranı Olduğu Ortaya Çıktı(10/10)6

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu gerçekleştirilen terör saldırısında yerel basının verdiği bilgiye göre 13 kişi öldü, en az 25 kişi de yaralandı.

SALDIRGANLAR TÜRK RESTORANINI BASTI

İspanya haber ajansı EFE'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, beyaz bir minibüsün Barcelona'nın turistik bölgelerinden Las Ramblas'ta kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına daldığı belirtildi. Olayda, 13 kişinin öldüğü, en az 25 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Resmi Katalan televizyonu, ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınarak, metro ve tren istasyonları kapatıldı. Polisin, Türk restoranındaki saldırgaları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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