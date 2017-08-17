Barcelona'da bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasının ardından 2 saldırganın silahla bastığı restoranın "İstanbul" isimli bir bar olduğu açıklandı. Öte yandan saldırıda ölenlerin sayısının da 13'e yükseldiği bildirildi.

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu gerçekleştirilen terör saldırısında yerel basının verdiği bilgiye göre 13 kişi öldü, en az 25 kişi de yaralandı.

SALDIRGANLAR TÜRK RESTORANINI BASTI

İspanya haber ajansı EFE'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, beyaz bir minibüsün Barcelona'nın turistik bölgelerinden Las Ramblas'ta kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına daldığı belirtildi. Olayda, 13 kişinin öldüğü, en az 25 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Resmi Katalan televizyonu, ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınarak, metro ve tren istasyonları kapatıldı. Polisin, Türk restoranındaki saldırgaları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada