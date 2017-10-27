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Son Dakika! İspanya Katalonya'yı Doğrudan Yönetme Kararı Aldı

SON DAKİKA! İSPANYA KATALONYA'YI DOĞRUDAN YÖNETME KARARI ALDI

İspanya, Katalonların bağımsızlık restini konuşurken İspanya Senatosu, Katalonya hükümetini feshetme ve Katalonya'yı doğrudan yönetme kararı aldı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 21:30
Puan Ver : Son Dakika! İspanya Katalonya'yı Doğrudan Yönetme Kararı Aldı(5/10)1

İki aya yakın bir süredir İspanya'yı kasıp kavuran Katalonya krizinde yeni gelişmeler yaşandı. İspanya'da Katalan Özerk Yönetimi, bağımsızlık için yaptığı referandumun ardından tek taraflı bağımsızlık kararı aldı.

İSPANYA PARLAMENTOSUNDAN JET HAMLE

Heyecan içerisinde kararı bekleyen halk, parlamentonun önünde büyük coşku yaşadı. Coşku yaşayan halk Senatodan gelen kararla şoke oldu. İspanya Senatosu, Katalonya'daki yerel hükümetin yetkilerini merkezi hükümete devrederek Katalonya'yı doğrudan yönetme yetkisi verdi.

155. MADDE YÜRÜRÜLÜKTE

Katalonya Bölgesi'nin bağımsızlık ilan etmesinin ardından Madrid'de İspanya Senatosu Katalonya Bölgesi'nin özerkliğini askıya alacak olan 155. Maddenin yürürlüğe girmesini onayladı. 214 evet oyuna karşılık 47 hayır oyu kullanılan oylamada bir oy da geçersiz sayıldı.

İSPANYA SENATOSU KATALAN HÜKÜMETİNİ FESHETTİ

Geçtiğimiz hafta Başbakan Mariano Rajoy liderliğinde toplanan kabinenin, Katalonya hükümetini feshetme ve 6 ay içerisinde Katalonya'da bölgesel seçimlerin yapılması kararını almasının ardından bu kararlar bugün İspanya Senatosu'nda oylandı.

İspanya Senatosu, Katalan hükümetinin feshedilmesi ve Katalonya'nın direkt olarak merkezden yönetilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

Oylama öncesinde Senato'ya gelen Başbakan Rajoy, Katalonya'nın yönetiminin merkezi hükümete bağlanmasının Katalanların özgürlüklerinin elinden alınması anlamına gelmeyeceğini, aksine onları korumak anlamına geleceğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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