SON DAKİKA! İRAN, KUZEY IRAK SINIR KAPILARINI KAPATTI
İran, Kuzey Irak'a açılan sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.
GELİŞ GİDİŞLER DURDU
Pervezhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını" belirtti. Tevfik, sınır kapısının kapatılması nedeniyle ticari hareketliliğin ve geliş-gidişlerin durduğunu ifade etti. İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı üç sınır kapısı bulunuyor.
UÇAK SEFERLERİNİN ÖNÜNÜ DE KESMİŞLERDİ
İran geçen ay IKBY ile olan uçak seferlerinin önünü kesmiş ve sınırda askeri tatbikat düzenlemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sınırda Dikkat Çeken Hareketlilik! İş Makineleri, Çok Sayıda Mevzi Kazdı
- Meral Akşener, Partisini Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Açıklayacak
- Bu Fotoğraf Olay Oldu! Yakıt Aldıktan Sonra Gaza Basınca Lpg Tabancasını Kopardı!
- Kendisi 41 Ama Vücudu 9 Yaşında Gibi Gözüküyor
- Kerkük İçin Türkmenlerden Kritik Uyarı: Bölge Adeta Saatli Bombaya Döndü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Darüşafaka Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-67 Mağlup Etti
- Galatasaray'ın 11 Yabancıyla Sahaya Çıkmasına Mehmet Demirkol Espriyle Yaklaştı
- Galatasaraylı Gomis Ligde 13 İsabetli Şutun 9'unu Gole Çevirdi
- Fanatik Ankaragücü Taraftarı Damat, Düğün Öncesi Gelini Alıp Tribünde Maç İzledi
- Dev Organizasyonu Türkiye'den Alıp İsveç'e Verdiler
DÜNYA HABERLERİ
- Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
- Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır
- İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
- Kaliforniya Yangınında Ölü Sayısı 40'a Yükseldi, Yüzlerce İnsan Kayıp
- Ünlü Adaya Giden Uçakta Büyük Panik Yaşandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar