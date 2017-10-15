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SON DAKİKA! İRAN, KUZEY IRAK SINIR KAPILARINI KAPATTI


Son Dakika! İran, Kuzey Irak Sınır Kapılarını Kapattı
Tarih : 15 Ekim 2017, 14:30
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İran, Kuzey Irak'a açılan sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.

GELİŞ GİDİŞLER DURDU

Pervezhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını" belirtti. Tevfik, sınır kapısının kapatılması nedeniyle ticari hareketliliğin ve geliş-gidişlerin durduğunu ifade etti. İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı üç sınır kapısı bulunuyor.

UÇAK SEFERLERİNİN ÖNÜNÜ DE KESMİŞLERDİ

İran geçen ay IKBY ile olan uçak seferlerinin önünü kesmiş ve sınırda askeri tatbikat düzenlemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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