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Son Dakika! İran Askeri Sınırda Türk Vatandaşını Vurdu
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SON DAKİKA! İRAN ASKERİ SINIRDA TÜRK VATANDAŞINI VURDU


Son Dakika! İran Askeri Sınırda Türk Vatandaşını Vurdu
Tarih : 27 Temmuz 2017, 11:50
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İran-Türkiye sınırını belirleyen derenin Türkiye tarafında duran 24 yaşındaki Kamuran Fırat isimli vatandaşa İran askerleri tarafından ateş açıldı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Fırat, köy sakinleri tarafından kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İRAN ASKERLERİ ATEŞ AÇTI

Yüksekova Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan Fırat'ın yakınları, Kamuran Fırat'ın sınırı geçmemiş olmasına rağmen İran askerleri tarafından ateş açıldığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fırat'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Ağaçlı köyünde toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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