Reuters'in haberine göre Irak Mahkemesi, IKBY Başkanı Barzani'nin yardımcısı ve KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Kosret Resul'un "Kerkük'teki Irak güçlerinin işgalci olduğunu söylediği için" tutuklanması kararını aldı.

7 YIL HAPİS CEZASI

Irak Yüksek Yargı Meclisi'nin Resul hakkında 7 yıl hapis cezası istediği belirtildi.

Kaynak: haberinburada