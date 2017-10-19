SON DAKİKA! IRAK'TAN BARZANİ'NİN YARDIMCISINA TUTUKLAMA KARARI
Reuters'in haberine göre Irak Mahkemesi, IKBY Başkanı Barzani'nin yardımcısı ve KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Kosret Resul'un "Kerkük'teki Irak güçlerinin işgalci olduğunu söylediği için" tutuklanması kararını aldı.
7 YIL HAPİS CEZASI
Irak Yüksek Yargı Meclisi'nin Resul hakkında 7 yıl hapis cezası istediği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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