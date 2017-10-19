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SON DAKİKA! IRAK'TAN BARZANİ'NİN YARDIMCISINA TUTUKLAMA KARARI


Son Dakika! Irak'tan Barzani'nin Yardımcısına Tutuklama Kararı
Tarih : 19 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Son Dakika! Irak'tan Barzani'nin Yardımcısına Tutuklama Kararı(8/10)4

Reuters'in haberine göre Irak Mahkemesi, IKBY Başkanı Barzani'nin yardımcısı ve KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Kosret Resul'un "Kerkük'teki Irak güçlerinin işgalci olduğunu söylediği için" tutuklanması kararını aldı.

7 YIL HAPİS CEZASI

Irak Yüksek Yargı Meclisi'nin Resul hakkında 7 yıl hapis cezası istediği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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