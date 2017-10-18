Son Dakika! Irak Ordusu Zafer İlan Etti
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SON DAKİKA! IRAK ORDUSU ZAFER İLAN ETTİ


Son Dakika! Irak Ordusu Zafer İlan Etti
Tarih : 18 Ekim 2017, 11:30
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Kuzey Irak'ta peşmergenin bulunduğu noktolara operasyon başlatan Irak ordusu bugün zafer ilan etti. Ordu, askeri harekâtta bütün hedeflerde başarıya ulaşıldığını duyurdu.

KERKÜK'ÜN TAMAMINDA KONTROL SAĞLANDI

Kerkük'te Güvenliği Sağlama Operasyonu Komutanlığı, "Kerkük'ün tamamında güvenlik sağlandı. Bu, Dibis ilçesi, Multeka nahiyesi, Güney Bay Hasan, Kuzey Bay Hasan ve Habbaz petrol sahasını da kapsadı" açıklamasında bulundu. Irak'ın Kerkük kentinin tamamında güvenliğin sağlandığı açıklandı.

HEDEFLENEN NOKTALARA ULAŞILDI

Kerkük'te Güvenliği Sağlama Operasyonu Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'ün tamamında güvenlik sağlandı. Bu, Dibis ilçesi, Multeka nahiyesi, Güney Bay Hasan, Kuzey Bay Hasan ve Habbaz petrol sahasını da kapsadı" ifadelerine yer verildi. Diyala'ya bağlı Hanekin, Celvela ile Musul'da Mahmur, Başika ve Musul Barajı, Uveynat Nahiyesi, Sincar ilçesi, Rabia ve Musul Ovası'nda bazı bölgelerde de kontrolün sağlandığı ve güvenlik güçlerinin buralarda yeniden dağılımının yapıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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