SON DAKİKA! IRAK ORDUSU, TUZHURMATU'NUN TAMAMINDA KONTROLÜ SAĞLADI
Gece yarısı Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularına operasyon başlatan Irak ordusunun Tuzhurmatu'nun tamamında kontrolü sağladığı öğrenildi.
IRAK DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU
Irak devlet televizyonunun haberine göre, Irak ordu birlikleri, Tuzhurmatu'ya girerek ilçenin tamamının kontrolünü ele geçirdi.
SAATLERCE ÇATIŞMIŞLARDI
Peşmerge ile Irak güçleri arasında dün Tuzhurmatu'da saatlerce çatışma yaşanmıştı.
Daha önce Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge tarafından kontrol edilen Kerkük'ün Dakuk ilçesinde de ordu birliklerinin hakimiyet sağladığı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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