Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

SON DAKİKA! IRAK ORDUSU İLE PEŞMERGE ARASINDA ATEŞKES


Son dakika! Irak Ordusu İle Peşmerge Arasında Ateşkes
Tarih : 27 Ekim 2017, 16:10
Puan Ver : Son Dakika! Irak Ordusu İle Peşmerge Arasında Ateşkes(10/10)6

Reuters'ın haberine göre Irak ordusu ile Peşmerge ateşkes konusunda anlaştı. Çatışma iki hafta geride kalırken Irak'ta, Bağdat ve Erbil yönetimleri ateşkes için anlaşmaya vardı. Ateşkes anlaşmasını, ABD'nin başını çektiği DEAŞ karşıtı koalisyon duyurdu.

"DİYALOG İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Peşmerge Güçleri ile Iraklı güçler arasında ateşkes sağlandığını söyledi. Rudaw TV'nin haber bültenine Bağdat'tan bağlanan Albay Ryan Dillon, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasında ateşkes sağlandığını belirtti.

Dillon'a yöneltilen sorular ve verdiği cevaplar şöyle:

Peşmerge ile Iraklı güçler arasında çatışmaların durduğu söyleniyor. Bu konuda bilginiz var mı?

"Doğru, bundan haberdarız, bu bizim girişimde bulunduğumuz bir konu. Irak ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında çatışmaların durması için arabuluculuk ve diyalog girişimlerinde bulunuyoruz. Umarız sonuç elde edilir. Diyalog için çaba gösteriyoruz ki bir kez daha DEAŞ'la mücadeleye odaklanılsın."

"KALICI MI GEÇİCİ Mİ?"

Bu ateşkes hangi temelde yapıldı? Geçici mi kalıcı mı?

"Bizim bildiğimiz, şu an bir ateşkesin olduğudur. Bunun kalıcı olmasını, ciddi bir çatışmaya dönüşmesine yol açmamasını istiyoruz. Yine bu sebeple ilgili tarafların diyalog masasına gelmesi için çaba gösteriyoruz. Bu, çatışmayla değil diyalog ve diplomasiyle üzerinde çalışılması gereken bir konudur."

24 SAATTE TARTIŞMALI BÖLGELER BARZANİ'DEN GERİ ALINDI

16 Ekim Pazartesi günü peşmergenin elindeki Kerkük'e operasyon başlatmış, 24 saatte tüm tartışmalı bölgeleri Mesut Barzani yönetiminden geri almıştı. Barzani'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun alt üst ettiği ülkede, iki haftadır çatışmalar sürüyordu.

REFERANDUMU DONDURMA TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Irak ordusu, halihazırda kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Son çatışmalar Zumar ve çevresinde yaşanmıştı. Barzani yönetiminin referandumu dondurma teklifini Bağdat kabul etmedi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandumun iptalini istiyor.

Irak'ın komşuları Türkiye ve İran, kriz boyunca Bağdat yönetimine yoğun destek verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Irak  Ordusu  İle  Peşmerge  Arasında  Ateşkes    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER