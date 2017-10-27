Reuters'ın haberine göre Irak ordusu ile Peşmerge ateşkes konusunda anlaştı. Çatışma iki hafta geride kalırken Irak'ta, Bağdat ve Erbil yönetimleri ateşkes için anlaşmaya vardı. Ateşkes anlaşmasını, ABD'nin başını çektiği DEAŞ karşıtı koalisyon duyurdu.

"DİYALOG İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Peşmerge Güçleri ile Iraklı güçler arasında ateşkes sağlandığını söyledi. Rudaw TV'nin haber bültenine Bağdat'tan bağlanan Albay Ryan Dillon, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasında ateşkes sağlandığını belirtti.

Dillon'a yöneltilen sorular ve verdiği cevaplar şöyle:

Peşmerge ile Iraklı güçler arasında çatışmaların durduğu söyleniyor. Bu konuda bilginiz var mı?

"Doğru, bundan haberdarız, bu bizim girişimde bulunduğumuz bir konu. Irak ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında çatışmaların durması için arabuluculuk ve diyalog girişimlerinde bulunuyoruz. Umarız sonuç elde edilir. Diyalog için çaba gösteriyoruz ki bir kez daha DEAŞ'la mücadeleye odaklanılsın."

"KALICI MI GEÇİCİ Mİ?"

Bu ateşkes hangi temelde yapıldı? Geçici mi kalıcı mı?

"Bizim bildiğimiz, şu an bir ateşkesin olduğudur. Bunun kalıcı olmasını, ciddi bir çatışmaya dönüşmesine yol açmamasını istiyoruz. Yine bu sebeple ilgili tarafların diyalog masasına gelmesi için çaba gösteriyoruz. Bu, çatışmayla değil diyalog ve diplomasiyle üzerinde çalışılması gereken bir konudur."

24 SAATTE TARTIŞMALI BÖLGELER BARZANİ'DEN GERİ ALINDI

16 Ekim Pazartesi günü peşmergenin elindeki Kerkük'e operasyon başlatmış, 24 saatte tüm tartışmalı bölgeleri Mesut Barzani yönetiminden geri almıştı. Barzani'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun alt üst ettiği ülkede, iki haftadır çatışmalar sürüyordu.

REFERANDUMU DONDURMA TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Irak ordusu, halihazırda kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Son çatışmalar Zumar ve çevresinde yaşanmıştı. Barzani yönetiminin referandumu dondurma teklifini Bağdat kabul etmedi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandumun iptalini istiyor.

Irak'ın komşuları Türkiye ve İran, kriz boyunca Bağdat yönetimine yoğun destek verdi.

Kaynak: haberinburada