SON DAKİKA! IRAK HÜKÜMETİ, IRAK ORDUSUNUN SİNCAR'A YERLEŞTİĞİNİ RESMEN AÇIKLADI.
Son Dakika! PKK'nın ikinci Kandil'i olan Sincar'a Irak ordusu yerleşti. Hükümet bunu resmi açıklamayla doğruladı.
PKK'nın ikinci Kandil'i olan Sincar'a Irak ordusu yerleşti. Hükümet bunu resmi açıklamayla doğruladı.
ERDOĞAN NET KONUŞMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Irak bunu başaramazsa biz yapacağız" demişti. Bu hamlenin Erdoğan'ın açıklamalarından yalnızca bir saat sonra gelmesi dikkat çekti.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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