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Son Dakika! Irak Hükümeti, Irak Ordusunun Sincar'a Yerleştiğini Resmen Açıkladı.
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Son Dakika! Irak Hükümeti, Irak Ordusunun Sincar'a Yerleştiğini Resmen Açıkladı.

SON DAKİKA! IRAK HÜKÜMETİ, IRAK ORDUSUNUN SİNCAR'A YERLEŞTİĞİNİ RESMEN AÇIKLADI.

Son Dakika! PKK'nın ikinci Kandil'i olan Sincar'a Irak ordusu yerleşti. Hükümet bunu resmi açıklamayla doğruladı.

Tarih : 26 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Son Dakika! Irak Hükümeti, Irak Ordusunun Sincar'a Yerleştiğini Resmen Açıkladı.(5/10)1

PKK'nın ikinci Kandil'i olan Sincar'a Irak ordusu yerleşti. Hükümet bunu resmi açıklamayla doğruladı.

ERDOĞAN NET KONUŞMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Irak bunu başaramazsa biz yapacağız" demişti. Bu hamlenin Erdoğan'ın açıklamalarından yalnızca bir saat sonra gelmesi dikkat çekti.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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