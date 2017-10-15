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Son Dakika! Irak Dışişleri Bakanlığı: İran, Kuzey Irak'a Açılan Sınır Kapılarını Kapattı
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SON DAKİKA! IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İRAN, KUZEY IRAK'A AÇILAN SINIR KAPILARINI KAPATTI


Son Dakika! Irak Dışişleri Bakanlığı: İran, Kuzey Irak'a Açılan Sınır Kapılarını Kapattı
Tarih : 15 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : Son Dakika! Irak Dışişleri Bakanlığı: İran, Kuzey Irak'a Açılan Sınır Kapılarını Kapattı(10/10)6

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuzey Irak'a açılan sınır kapılarını kapattığını açıkladı. Sabah saatlerinde İran'dan önce sınır kapılarının kapandığı bilgisi paylaşılmış, ardından bu bilgi yalanlanmıştı.

SINIR KAPISI MÜDÜRÜ: KAPATTIK

İran'ın Kuzey Irak'a Pervezhan Sınır Kapısı'nın Müdürü Ali Tevfik sabah yaptığı açıklamada sınır kapısının kaptıldığını söylemişti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ'NDAN YALANLAMA GELDİ

Ancak kısa süre sonra açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımiise ise sınır kapısının kapatıldığı bilgisini yalanlamıştı.

IRAK: İRAN SINIR KAPILARINI KAPATTI

Akşam saatlerinde Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla muamma sona erdi. İran'ın Kuzey Irak'a sınır kapılarını kapattığı bilgisi kesinleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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