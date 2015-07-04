

Sant Caugat'ta yöneticiliğini yaptığı yaz spor okulunun açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İniesta, "Arda çok büyük bir futbolcu. Olağanüstü kaliteli ve yetenekli. Nihayetinde gelirse hoş gelmiş olacak. Takıma dahil olacak. Takımı daha iyiye getirmek için gelen her futbolcu önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.







Arda'nın, Barcelona'da uzun süre oynadıktan sonra Katar'ın El Sadd takımına giden Xavi Hernandez'in yerine transfer edileceği yorumları üzerine ise İniesta, "İkisi farklı futbolcular. Arda, Atletico'da Xavi'nin Barcelona'da oynadığı pozisyonda oynamıyor. Ama içeride oynamak için yeterli özelliklere de sahip. Arda oyunu çok iyi okuyan, orta sahayı çok iyi kullanan bir futbolcu. Göreceğiz bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.







