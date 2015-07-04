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son dakika! iniesta'dan arda yorumu

SON DAKİKA! İNİESTA'DAN ARDA YORUMU

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Andres İniesta, Barcelona'ya transferi gündemde olan Arda Turan'dan övgüyle söz etti.

Tarih : 04 Temmuz 2015, 12:21
Puan Ver : Son Dakika! İniesta'dan Arda Yorumu(5/10)5


Sant Caugat'ta yöneticiliğini yaptığı yaz spor okulunun açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İniesta, "Arda çok büyük bir futbolcu. Olağanüstü kaliteli ve yetenekli. Nihayetinde gelirse hoş gelmiş olacak. Takıma dahil olacak. Takımı daha iyiye getirmek için gelen her futbolcu önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.



Arda'nın, Barcelona'da uzun süre oynadıktan sonra Katar'ın El Sadd takımına giden Xavi Hernandez'in yerine transfer edileceği yorumları üzerine ise İniesta, "İkisi farklı futbolcular. Arda, Atletico'da Xavi'nin Barcelona'da oynadığı pozisyonda oynamıyor. Ama içeride oynamak için yeterli özelliklere de sahip. Arda oyunu çok iyi okuyan, orta sahayı çok iyi kullanan bir futbolcu. Göreceğiz bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.



 








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