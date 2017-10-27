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Son Dakika! İbadi Talimatı Verdi: Kuzey Irak'taki Operasyonlar 24 Saat Duracak

SON DAKİKA! İBADİ TALİMATI VERDİ: KUZEY IRAK'TAKİ OPERASYONLAR 24 SAAT DURACAK

Son dakika... Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak'ın kuzeyindeki operasyonların 24 saat süreyle durdurulması talimatını verdi.

Tarih : 27 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Son Dakika! İbadi Talimatı Verdi: Kuzey Irak'taki Operasyonlar 24 Saat Duracak(7/10)3

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, bağımsızlık referandumu sonrası Irak kuzeyinde peşmerge denetimindeki tartışmalı bölgelerde, Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinin 16 Ekim'den bu yana sürdürdürdüğü operasyonların 24 saat durdurulması talimatını verdi.

İbadi ayrıca sınır kapılarının da IKBY'nin denetiminden alınacağını söyledi.

AÇIKLAMA BAŞBAKANLIK OFİSİNDEN YAPILDI

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında, "Başbakan İbadi, federal güçlerle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güçleri arasındaki ortak teknik ekibin, Irak federal güçlerini tüm tartışmalı bölgeler, Fişhabur ve uluslararası sınırlara acilen ve tek bir ülkenin insanları arasında hiçbir çatışma yaşanmadan ve kan akmadan yerleştirmesini sağlaması için askeri güçlerinin ilerleyişini 24 saatliğine durdurma kararı aldı." denildi.

24 SAATTE TARTIŞMALI BÖLGELER BARZANİ'DEN GERİ ALINDI

16 Ekim Pazartesi günü peşmergenin elindeki Kerkük'e operasyon başlatmış, 24 saatte tüm tartışmalı bölgeleri Mesut Barzani yönetiminden geri almıştı. Barzani'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun alt üst ettiği ülkede, iki haftadır çatışmalar sürüyordu.

REFERANDUMU DONDURMA TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Irak ordusu, halihazırda kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Son çatışmalar Zumar ve çevresinde yaşanmıştı. Barzani yönetiminin referandumu dondurma teklifini Bağdat kabul etmedi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandumun iptalini istiyor.

Irak'ın komşuları Türkiye ve İran, kriz boyunca Bağdat yönetimine yoğun destek verdi.

ABD SÖZCÜSÜNDEN KAFA KARIŞTIRAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sözcüsü Ryan Dillon, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığını açıklamıştı. Ryan Dillon, daha sonra yaptığı açıklamayla, ateşkes açıklamasını yanlışlıkla yaptığını görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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