Mersin'deki bombalı saldırıyla ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, saldırıda 17'si polis 18 kişinin yaralandığını söyledi. Bozdağ ayrıca elde edilen bulguların saldırının terör saldırısı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye'nin terörle mücadelesi her şeye rağmen her şartta devam edecektir. Bunlar terörle mücadelemizi zaafa düşürmez Türkiye'nin daha etkin mücadelesi bundan sonra da sürecektir.BOMBAYI ÇÖP KONTEYNER'INA YERLEŞTİRDİLER

Mersin'de akşam saatlerinde polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 17'si polis 18 kişi yaralandı. Saldırganların saldırıdan önce bölgede keşif yaptığı ve bomba düzeneğini servis aracının arkasındaki çöp konteyner'ına yerleştirdiği ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada