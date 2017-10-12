SON DAKİKA! HSK 287 YARGI MENSUBUNUN GÖREV YERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 267'si adli yargı hakim ve savcısı 20'si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi. Kararname ile Ankara, İstanbul ve İzmir'e başsavcı vekili takviyesi yapıldı.
İSTANBUL'DA 3 BAŞSAVCININ YERİ DEĞİŞTİ
Akıncı davası iddianamesini hazırlayan Savcı Ramazan Dinç Ankara Başsavcı Vekili oldu.
İstanbul'da Beykoz, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece Başsavcıları değişti.
ANKARA BAŞSAVCI VEKİLLERİ DE DEĞİŞTİ
15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin çatı davanın duruşma savcısı Aytekin Cenikli, Ankara Başsavcı Vekili oldu.
Koza-İpek Holding iddianamesini düzenleyen Savcı Musa Yücel Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
15 Temmuz'da Genelkurmay Karargahı'nda arama yapan ve Ankara'da hakim savcı soruşturmalarını yürüten Ahmet Akça da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
FETÖ'nün sınav sorularını çalmasıyla ilgili soruşturmaları yürüten Ender Coşkun de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
Kaynak: haberinburada
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