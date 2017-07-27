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Son Dakika! Hdp'nin İki Kaçak Vekilinin Milletvekilliği Düşürüldü
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SON DAKİKA! HDP'NİN İKİ KAÇAK VEKİLİNİN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ


Son dakika! HDP'nin iki kaçak vekilinin milletvekilliği düşürüldü
Tarih : 27 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : Son Dakika! Hdp'nin İki Kaçak Vekilinin Milletvekilliği Düşürüldü(6/10)2

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında Meclis çalışmalarına 5 birleşim katılmadığı gerekçesiyle milletvekiliğinin düşürülmesi için Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Hezer'in milletvekilliği 324 oyla düşürüldü.



DEVAMSIZLIK GEREKÇESİYKE VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ



HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliği, devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü.



Tuğba Hezer Öztürk hakkında Meclis çalışmalarına 5 birleşim katılmadığı gerekçesiyle milletvekiliğinin düşürülmesi için TBMM Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Öztürk'ün milletvekilliği 324 oyla düşürüldü.



YÜKSEKDAĞ VE AYDOĞAN'IN DA VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ



Daha önce, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın da milletvekilliği düşürülmüştü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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