SON DAKİKA! HAKKARİ'DEKİ OPERASYONDAN ACI HABER GELDİ: 1 ŞEHİT
Hakkari Bayköyü Testere Tepesi bölgesindeki operasyonda 1 asker şehit oldu. Şehit asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlendi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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