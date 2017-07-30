Kuzey Kore'nin Füze Hamlesine Karşı Abd'den Güç Gösterisi!
Bodrum'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Sadece Ayran İçiyorum Diyen Manken Senem Kuyucuoğlu, Ayakta Durmakta Güçlük Çekti
Rtük, Sınavla 60 Uzman Yardımcısı Alacak
Son Dakika! Hakkari'deki Operasyondan Acı Haber Geldi: 1 Şehit
Ganalı Futbolcu, 10 Kilo Zeytinyağına Bursa'daki Köy Takımına Transfer Oldu
100 Metreden Kayalıklara Çakılan Araç Paramparça Oldu: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kenan Doğulu, Beren Saat İle Evlilik Yıl Dönümünü Romantik Paylaşım İle Kutladı
İhanetin Böylesi! Bylock Kullandığı Tespit Edilen İki Korucu Gözaltında
Hafriyat Kamyonu İşçi Servise Çarpıp Devrildi: Yaralılar Var
Bahçesine Hint Keneviri Ekti, Domates Sanıyordum Dedi
Fenerbahçe, Aboubakar İçin 7 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı
Pınar Altuğ'dan Olay Sözler: Cinsellik Olmadan Hayat Olur Mu?
Konya'da Gasp Edilip Bıçaklanan Genç, Köfteciye Sığındı
Nükhet Duru, Selülitlerine Ve Kilosuna Aldırmadan Bikinili Görüntü Verdi
Bakan Albayarak: Maden Güvenlik Kurumu Kuruyoruz
İstanbul'u Vuran Tufan Sonrası Uzmanlar Uyardı: Bu Daha Başlangıç
Fakıbaba: Çiftçilerin Zararını Karşılama Zorundayız
Fabrika Bahçesindeki Eğlenceye Özel Harekat Polisi Zırhlı Araçla Müdahale Etti
Almanya'da Bir Kişiyi Öldürüp 5 Kişiyi Bıçakla Yaralayan Teröristi, Ömer Yakalattı

SON DAKİKA! HAKKARİ'DEKİ OPERASYONDAN ACI HABER GELDİ: 1 ŞEHİT


Son Dakika! Hakkari'deki Operasyondan Acı Haber Geldi: 1 Şehit
Tarih : 30 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : Son Dakika! Hakkari'deki Operasyondan Acı Haber Geldi: 1 Şehit(5/10)1

Hakkari Bayköyü Testere Tepesi bölgesindeki operasyonda 1 asker şehit oldu. Şehit asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlendi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Hakkari  Deki  Operasyondan  Acı  Haber  Geldi  1  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER