SON DAKİKA! HAKKARİ'DE YARALANAN MEHMETÇİK 5 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada 2 Kasım 2017'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan sözleşmeli Er Hidayet Tokmak'ın tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğünü duyurdu.
6 ASKER, 2 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLMUŞTU
2 Kasım 2017 tarihince Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6'sı asker, 2'si güvenlik korucusu 8 güvenlik görevlisi şehit olmuştu. Çatışmada 5 PKK'lı terörist ise etkisiz hale getirilirken sözleşmeli Er Hidayet Tokmak yaralanmıştı. Yaklaşık 5 aydır Ankara'da tedavisi süren Hidayet Tokmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
"GATA'DA TEDAVİSİ DEVAM EDEN ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR"
Taziye mesajı yayınlayan Çorum Valisi Necmettin Kılıç, "Hakkari Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında görev yapmaktayken, 02 Kasım 2017 tarihinde bölücü terör örgütü ile gerçekleşen çatışmada yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden; ilimiz Bayat İlçesi, Dorukseki Köyü nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, tüm güvenlik güçlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı diliyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: haberinburada
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