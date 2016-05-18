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son dakika haberleri: tsk'dan flaş hava harekatı

SON DAKİKA HABERLERİ: TSK'DAN FLAŞ HAVA HAREKATI

Son dakika haberleri Hakkari'den geldi. TSK: Hakkari Dağlıca ve Kuzey Irak'taki terör örgütüne ait hedefler hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca vuruldu. TSK'nın açıklamsına göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. İşte TSK'dan yapılan son dakika açıklaması..

Tarih : 18 Mayıs 2016, 10:10
Puan Ver : Son Dakika Haberleri: Tsk'dan Flaş Hava Harekatı(10/10)8


Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde Hava Kuvvetleri  Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla tespit edilen hedefler tam isabetle  vuruldu. Aynı bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda 10  terörist etkisiz hale getirildi.



Edinilen bilgiye göre 16 Mayıs'ta Hakkari'nin Dağlıca bölgesi  kırsalında İşange Tepe bölgesinde terör örgütüne ait havan mevzisi, Hava  Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından vurularak imha edildi. Dün de eş  zamanlı olarak Dağlıca kırsalında ve Avaşin/Basyan bölgesine hava harekatı  gerçekleştirildi. Bu kapsamda da tespit edilen anlık hedefler vuruldu.



Teröristlerin kayıplarına yönelik keşif faaliyetlerinin ise sürdüğü  kaydedildi.








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