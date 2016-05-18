Son dakika haberleri Hakkari'den geldi. TSK: Hakkari Dağlıca ve Kuzey Irak'taki terör örgütüne ait hedefler hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca vuruldu. TSK'nın açıklamsına göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. İşte TSK'dan yapılan son dakika açıklaması..



Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla tespit edilen hedefler tam isabetle vuruldu. Aynı bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.







Edinilen bilgiye göre 16 Mayıs'ta Hakkari'nin Dağlıca bölgesi kırsalında İşange Tepe bölgesinde terör örgütüne ait havan mevzisi, Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından vurularak imha edildi. Dün de eş zamanlı olarak Dağlıca kırsalında ve Avaşin/Basyan bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi. Bu kapsamda da tespit edilen anlık hedefler vuruldu.







Teröristlerin kayıplarına yönelik keşif faaliyetlerinin ise sürdüğü kaydedildi.