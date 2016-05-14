

Hakkari'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında çatışma çıktığı bildirildi. Gelen ilk bilgilere göre çatışmada bir askerimiz şehit oldu. Hakkari'den son dakika haberlerini aktarmaya devam edeceğiz..







Hakkari Dağlıca bölgesi Kurki tepesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında çatışma çıktı. İlk bilgilere göre bir asker şehit oldu. Bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi.







Ayrıntılar gelmeye devam ediyor..