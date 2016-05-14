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SON DAKİKA HABERLERİ: DAĞLICA'DAN ACI HABER..


SON DAKİKA HABERLERİ: DAĞLICA'DAN ACI HABER..
Tarih : 14 Mayıs 2016, 11:33
Puan Ver : Son Dakika Haberleri: Dağlıca'dan Acı Haber..(8/10)6


Hakkari'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında çatışma çıktığı bildirildi. Gelen ilk bilgilere göre çatışmada bir askerimiz şehit oldu. Hakkari'den son dakika haberlerini aktarmaya devam edeceğiz..



Hakkari Dağlıca bölgesi Kurki tepesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında çatışma çıktı. İlk bilgilere göre bir asker şehit oldu. Bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi.



Ayrıntılar gelmeye devam ediyor..








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