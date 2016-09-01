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son dakika haberleri: 820 asker ordudan atıldı

SON DAKİKA HABERLERİ: 820 ASKER ORDUDAN ATILDI

FETÖ operasyonları kapsamında açılan soruşturma ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Son dakika haberlerine göre, Milli Savunma Bakanlığı, 820 askeri personelin daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini duyurdu. İşte ordudan atılan 820 asker ile ilgili son dakika haberleri...

Tarih : 01 Eylül 2016, 14:03
Puan Ver : Son Dakika Haberleri: 820 Asker Ordudan Atıldı(7/10)5


15 Temmuz darbe girişiminden sonra binlerce askerin görevine son verildiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, bugün yeni ihraçlar var.



Milli Savunma Bakanlığı, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 820 askerin personelin daha ordudan atıldığını duyurdu. İhraç edilen askerler Kara ve Hava Kuvvetleri'nden.



Bakanlık, 820 askerden 648'inin darbe girişiminin ardından tutuklandığı bilgisini paylaştı.








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