FETÖ operasyonları kapsamında açılan soruşturma ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Son dakika haberlerine göre, Milli Savunma Bakanlığı, 820 askeri personelin daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini duyurdu. İşte ordudan atılan 820 asker ile ilgili son dakika haberleri...