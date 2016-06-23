

İzmir'den gece yarısı bir son dakika haberi geldi...İzmir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğüne gece yarısı roketatarlı saldırı düzenlendi. Yapılan ilk incelemede, emniyet binasına yönelik iki roket mermisinin atıldığı, roketlerden birinin emniyet binasının yaklaşık 100 ilerisindeki evin çatısına, diğerinin ise daha yakındaki Bayındır Devlet Hastanesi Acil Servis karşısındaki odun-kömür deposu olarak kullanılan alana isabet ettiği belirlendi. Roketlerin isabet ettiği bina çatısı ve depo alanında hasar oluştuğu, can kaybının meydana gelmediği bildirildi.







Olay gece 23.40 civarında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Potamaz tepesi diye anılan bölgeden teröristlerce kısa aralıklarla peş peşe 3 roket ateşledi. Teröristlerin hedefinde üst katları lojman olarak kullanılan Bayındır Emniyet Müdürlüğü binası vardı. Ateşlenen roketlerden biri Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 30 metre uzaklıktaki İnkilap Sokak'ta bulunan Fatih Cengiz'e ait bir depoya, diğer ikisi ise Semih Parmaksız'a ait iki katlı evin çatısı ile inşaat halindeki boş daireye isabet etti.







Toplam 6 kişilik Parmaksız ailesinin evlerinin camları kırılırken, evin çatısında hasar meydana geldi. Patlamayla birlikte büyük panik yaşayan Parmaksız ailesi can havliyle kendilerini dışarı attı. Gözyaşlarına boğulan ailenin en yaşlı üyesi 80 yaşındaki Türkan Parmaksız ise korkudan baygınlık geçirdi. Yaşlı kadına ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan olay Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli yaptı. Ev sahibi Semih Parmaksız, saldırıda büyük bir şans eseri ailesine zarar gelmediğini belirterek, “Evde patlama meydana geldiğinde bilgisayarda oyun oynuyordum. Büyük bir patlama ile ev deprem oluyormuşcasına sarsıldı. Kendimiz dışarıya zor attık. Biraz sakinleşip olayı araştırdığımda boş dairenin içindeki roket parçasını gördüm. Muhtemelen çatıyı ve duvarı delip geçen sevk fişeğiydi” dedi.