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SON DAKİKA HABERİ: GENELKURMAY ŞEHİT ASKER SAYISINI AÇIKLADI!


SON DAKİKA HABERİ: GENELKURMAY ŞEHİT ASKER SAYISINI AÇIKLADI!
Tarih : 07 Eylül 2015, 17:28
Puan Ver : Son Dakika Haberi: Genelkurmay Şehit Asker Sayısını Açıkladı!(8.5/10)10


06 Eylül 2015 tarihinde Dağlıca-Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda, daha önceden Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından yol kenarına yerleştirilen El Yapımı Patlayıcıların patlatılması ile iki zırhlı aracımız ağır hasar görmüş, araçlarda bulunan Kahraman 16 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahraman altı silah arkadaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralıların tedavilerine hâlihazırda devam edilmektedir.

 

Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlar karadan ve havadan kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda; bölgede tespit edilen terörist hedeflerinin imhası ve harekâta emniyetle devam edilmesi maksadıyla; Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı belirlenen 23 hedef (altı mağara, iki depo, üç barınma alanı ve 12 Doçka mevzii) 7 Eylül 2015 saat 09.00'dan itibaren üç adet F-4 ve dört adet F-16 savaş uçağı ile ateş altına alınmaktadır.

 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.








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