

-Sayın bakanlarım, saygı değer milletvekillerimiz Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Ankara'ya teşrif eden değerli kardeşlerim, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum.







TEŞEKKÜR EDİYORUM







-Öncelikle bu günü bize bahşeden yüce Allah'a şükürler olsun. Ve benim ilk önce bu göreve, beni tevdii eden, bu görevi bana tevdii eden sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Bu görevi yerine getirirken bana her zaman mesaileriyle destek olan birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarıma müteşekkirim. Şehit olan arkadaşlarımız, gazi olarak hayatını devam ettiren arkadaşlarımız var. Bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.