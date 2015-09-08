

Bölgede operasyonlara devam eden Özel Kuvvetler'e ait 2 tabur, 20 kişiden oluşan 2 terörist grubun peşine düştü. Özel kuvvetler, sıcak takip kapsamında karadan sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi. Özel Kuvvetler'in teröristlerin bulunduğu koordinatları savaş uçaklarına iletti. Başlayan hava operasyonunda savaş uçakları Kuzey Irak'a kaçan 20'li terörist gruba bomba yağdırdı. Savaş uçağı teröristlerden en az 12'sini etkisiz hale getirdi.



Daha sonra Türk Hava Kuvvetlerine ait 35 F-16 ve 18 F-4 savaş uçağı Irak'ın kuzeyine kaçan terörist grubun intikal halindeki kolları üzerine ve Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil, Hakurk, Avaşin, Metina, Basyan, Gare ve Zap kamplarındaki hedeflere gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yoğun hava bombardımanı düzenledi.



Düzenlenen hava harekatında ise en az 28 teröristin öldüğü belirtildi. PKK kamplarına düzenlenen hava saldırısında kamplardaki lojistik sağlayan bölgelerin ve sığınakların imha edildiği öğrenildi. Askeri kaynaklar 2 gün süren hava ve kara destekli operasyonlarda 100'e yakın PKK'lı teröristin öldüğünü açıkladı.