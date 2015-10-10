

Ankara'dan son dakika haberi.. Ankara'da bugün düzenlenecek Barış mitingi öncesi, mitinge katılacakların toplandığı yerde iki ayrı patlama meydana geldi.







Patlamalarda 86 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 186 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 28'i yoğun bakımda, 18'i ise ameliyata alındı.







Saat 10:04'te, Gar'ın önündeki yolda iki patlama oldu. İlk patlamadan 10-15 saniye gibi kısa süre sonra ikinci patlama oldu. Patlama iki trafik ışığının arasında insanların yoğun olarak olduğu bölgede gerçekleşti.







Türkiye'de oynanan oyun tüm hızıyla devam ediyor. Yine seçim öncesi ve yine bombalar patlıyor...







Bombalı saldırının gerçekleştiği yer de dikkat çekti. Bombalar, polis kontrol noktasının uzağındaki toplanma noktasında oldu. Polisin arama yaptığı kontrol noktaları ise miting alanının yakınında bulunuyordu







Böylece saldırıyı gerçekleştiren karanlık güçler, bombaları polisin kontrolünden kaçırmış oldu.







Olay yerinde sadece üç tane trafik aracı bulunuyordu. Patlamalardan sonra çevredekiler bu üç ekip aracına saldırdı. Kalabalığın üzerlerine geldiğini gören polisler araçları bırakıp uzaklaştı. Mitinge katılmak üzere gelenler, üzerinde anahtarları olan ekip arabaları ile yaralıları hastaneye taşıdılar







Bir görgü tanığı : Patlamalardan biri , halay çekenlerin ve çantaların bırakıldığı yerde meydana geldi.







Patlamalar, tren garının önündeki alt geçidin iki yanında EMEP, HDP, SGDF pankartlarının olduğu yerde oldu.







Tertip komitesi patlamalar üzerine mitingi sona erdirme kararı aldı. Açıklamada "Pankartlarımızı topluyoruz, şube başkanları bölgelerden gelen kişileri arabalarına güvenli bir şekilde ulaştıracak" dedi.Ankara patlamasında yaşanan son dakika haberlerini aktarmaya devam edeceğiz..







Barış mitingi sırasında meydana gelen patlama anının görüntülerine ulaşıldı. Mitinge katılan bir grup "bu meydan kanlı meydan" diye halay çektikleri sırada büyük bir patlama meydana geliyor.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı patlama ile ilgilli 5 savcı görevlendirdi. Mobese görüntüleri önem kazandı.







Garın karşısındaki alanda polis, bir kişi gözaltına aldı. Bir grup vatandaş gözaltıya tepki gösterince arbede çıktı. Bu sırada bir polisin havaya iki el ateş ettiği görüldü.