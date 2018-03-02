SON DAKİKA! GÖZALTINA ALINAN İKİ YUNAN ASKERİ TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son Dakika! Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askeri Türk askerleri tarafından yakalandı. Yunan askerleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askerinin Türk askerleri tarafından yakalandı. Yunan askerleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
2 Yunan askeri savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık iki askerin "Askeri casusluğa teşebbüs etmek" ve "Askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmasını istedi. Yunan askerlerin hakimlik sorgusu devam ediyor.
TELEFONLARI İNCELENİYOR
Gözaltındaki Yunan askerlerinin üzerinden çıkan telefonları da incelemeye alındı.
Yunan Kara Kuvvetleri, "1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapmakta olan 2 asker Kastanies bölgesinde olağan devriye görevini yürütürken kötü hava şartları sebebi ile Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandılar" şeklinde açıklama yapmıştı. Açıklamada Yunan askerlerinin gerekli formalite işlemeleri için Edirne'de bulundukları ve Yunanistan'a dönmeleri için Türk makamları ile temas halinde olunduğu belirtilmişti.
Kaynak: haberinburada
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