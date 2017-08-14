SON DAKİKA! GÖZALTINA ALINAN DEAŞ'LI TERÖRİST, POLİS MEMURUNU BIÇAKLAYIP ŞEHİT ETTİ
İstanbul Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, canlı bomba olduğu şüphesi ile getirilen DEAŞ'lı terörist, polise bıçakla saldırdı. Polis şehit oldu, terörist ise öldürüldü.
BIÇAKLA SALDIRDI
İstanbul'da canlı bomba olduğu şüphesi ile gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra yanında bulunan bıçakla bir polis memurunu şehit etti, saldırının ardından terörist etkisiz hale getirildi.
HASTANE ŞEHİT OLDU
Sağlık kontrolüne götürülen teröristin detaylı üst araması yapılmadığı ve üzerinde bıçak bulunduğu ortaya çıktı. Boğazından yaralanan polisin Bezmialem Hastanesi'nde şehit oldu.
Kaynak: haberinburada
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