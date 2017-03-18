SON DAKİKA GELİŞMESİ: 33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son bir haftada, Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 28, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda PKK/PYD mensubu 5 terörist olmak üzere 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son bir haftada, Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 28, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda PKK/PYD mensubu 5 terörist olmak üzere 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
kaynak:sabah
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