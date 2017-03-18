Son bir haftada, Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 28, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda PKK/PYD mensubu 5 terörist olmak üzere 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.