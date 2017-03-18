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Son Dakika Gelişmesi: 33 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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son dakika gelişmesi: 33 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA GELİŞMESİ: 33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son bir haftada, Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 28, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda PKK/PYD mensubu 5 terörist olmak üzere 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tarih : 18 Mart 2017, 11:33
Puan Ver : Son Dakika Gelişmesi: 33 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(6/10)8


Son bir haftada, Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 28, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda PKK/PYD mensubu 5 terörist olmak üzere 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



 



kaynak:sabah








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