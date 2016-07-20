

Twitter'daki 'fuatavni' hesabına yönelik gözaltılar gerçekleştirildi... Toplam 10 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.







İddialara göre İstanbul Emniyeti tarafından Başbakanlık ek binasında operasyon yapıldı. İlk bilgilere göre gözaltına alınan 9 kişi bilgisayar sistemleri üzerinde çalışan mühendis.







BAŞBAKANLIK'TA UZMAN ÇIKTI







AA'nın geçtiği haberde "Başbakanlık bünyesinde, daha önce örgüt üyesi olduğu şüphesiyle pasife alınan "Başbakanlık Uzmanı" Akif Mustafa Koçyiğit'in, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Emniyet birimleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi" denildi. DHA'nın geçtiği habere göre ise bilgi sızdırmakla suçlanan Koçyiğit, açığa alındı .







Haberin ardından Fuat Avni'nin hesabından uzun süre tweet atılmadı. Dün 22.46'da "Bu hikayenin sonu asla unutulmayacak" yazdıktan sonra 16 saat boyunca sessiz kaldı. Bugün 14.51'de ise "Yine mi yakaladınız beni (!) Görevimin başındayım" ifadesini kullandı.







Bu arada Mustafa Koçyiğit adına ağabeyi tarafından Twitter'da açıldığı iddia edilen bir hesaptan bir dizi tweet atıldı.







"Mustafa'nın abisiyim. Bu gözaltı kararı kesinkes saçmalıktır. O, defaaten Fuat Avni'nin kimler olduğunu bildirmiştir. Kurbanyaptınız siz! Gözaltına alınacağını bilmesine rağmen görevini bırakmadı, kaçmadı. Zira kardeşim, FETÖ denen terör örgütünden çok çekti.siz kurban yaptınız" diyen bu kişi tehdit dolu ifadeler de kullandı.







Aynı kişi, "Kardeşimin can güvenliğini sağlayın, Fuat Avni ve arkasındaki ekibi hakkında her şeyi anlatayım. Fuat Avni hesabı 8 kişi tarafından yönetiliyor. İsim babası, Emre Uslu'dur" dedi.







'KISA SEYFİ' TARTIŞMASI BAŞLADI







Mustafa Koçyiği'tin ağabeyi tarafından yönetildiği iddia edilen hesaptan daha sonra atılan tweet'lerde, 'Kısa Seyfi' olarak bilinen bir şahsa atıflar yapıldı.







Bu tweet'in paylaşılmasının ardından 'Kısa Seyfi'nin kim olduğu konusunda sosyal medyada ve Ekşi Sözlük'te yoğun bir tartışma başladı.







Henüz kesin bir açıklama yapılmış değil. Ancak 'Kısa Seyfi' olarak bilinen kişinin bir gazetede köşe yazarlığı yaptığı iddia ediliyor.