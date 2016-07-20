O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SON DAKİKA: 'FUAT AVNİ' HESABINI YÖNETENLER YAKALANDI


SON DAKİKA: 'FUAT AVNİ' HESABINI YÖNETENLER YAKALANDI
Tarih : 20 Temmuz 2016, 16:32
Puan Ver : Son Dakika: 'fuat Avni' Hesabını Yönetenler Yakalandı(9/10)8


Twitter'daki 'fuatavni' hesabına yönelik gözaltılar gerçekleştirildi... Toplam 10 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.



İddialara göre İstanbul Emniyeti tarafından Başbakanlık ek binasında operasyon yapıldı. İlk bilgilere göre gözaltına alınan 9 kişi bilgisayar sistemleri üzerinde çalışan mühendis.



BAŞBAKANLIK'TA UZMAN ÇIKTI



AA'nın geçtiği haberde "Başbakanlık bünyesinde, daha önce örgüt üyesi olduğu şüphesiyle pasife alınan "Başbakanlık Uzmanı" Akif Mustafa Koçyiğit'in, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Emniyet birimleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi" denildi. DHA'nın geçtiği habere göre ise bilgi sızdırmakla suçlanan Koçyiğit, açığa alındı .



Haberin ardından Fuat Avni'nin hesabından uzun süre tweet atılmadı. Dün 22.46'da "Bu hikayenin sonu asla unutulmayacak" yazdıktan sonra 16 saat boyunca sessiz kaldı. Bugün 14.51'de ise "Yine mi yakaladınız beni (!) Görevimin başındayım" ifadesini kullandı.



Bu arada Mustafa Koçyiğit adına ağabeyi tarafından Twitter'da açıldığı iddia edilen bir hesaptan bir dizi tweet atıldı.



"Mustafa'nın abisiyim. Bu gözaltı kararı kesinkes saçmalıktır. O, defaaten Fuat Avni'nin kimler olduğunu bildirmiştir. Kurbanyaptınız siz! Gözaltına alınacağını bilmesine rağmen görevini bırakmadı, kaçmadı. Zira kardeşim, FETÖ denen terör örgütünden çok çekti.siz kurban yaptınız" diyen bu kişi tehdit dolu ifadeler de kullandı.



Aynı kişi, "Kardeşimin can güvenliğini sağlayın, Fuat Avni ve arkasındaki ekibi hakkında her şeyi anlatayım. Fuat Avni hesabı 8 kişi tarafından yönetiliyor. İsim babası, Emre Uslu'dur" dedi.



'KISA SEYFİ' TARTIŞMASI BAŞLADI



Mustafa Koçyiği'tin ağabeyi tarafından yönetildiği iddia edilen hesaptan daha sonra atılan tweet'lerde, 'Kısa Seyfi' olarak bilinen bir şahsa atıflar yapıldı.



Bu tweet'in paylaşılmasının ardından 'Kısa Seyfi'nin kim olduğu konusunda sosyal medyada ve Ekşi Sözlük'te yoğun bir tartışma başladı.



Henüz kesin bir açıklama yapılmış değil. Ancak 'Kısa Seyfi' olarak bilinen kişinin bir gazetede köşe yazarlığı yaptığı iddia ediliyor.







Etiketler: Son  Dakika    Fuat  Avni    Hesabını  Yönetenler  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER