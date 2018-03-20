Mercedes, Kontratlı Cep Telefonu Mantığıyla Araba Satacak
Örümcek Ağı Formalar Tarih Oldu! İşte Milli Takımın Yeni Forması
Tosun'a Bir Şok Daha! 34 Aracına El Konuldu
Ankara-İstanbul Yolunda Kamyon İle Minibüs Çarpıştı: 3'ü Ağır 17 Yaralı
Son Dakika! Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy Gözaltında
Murat Dalkılıç Ve Hande Erçel, Kural Bozup Fotoğraf Paylaştı
Şampiyonlar Liginde Kasayı Dolduran Beşiktaş, Ligde Çakıldı
Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınan Suudi Prens İtiraf Etti: Para Karşılığı Serbest Kaldım
Abd Askerleri Münbiç'te Ypg Toplantısında Görüntülendi
Kendisine Ceza Yazan Polislere Pompalı Av Tüfeği İle Saldırdı
Kendi Aracını Yakan Genç: Canımı Yakan Herkes Bu Dünyada Yanacak
Tosun'un Eşi: Abd Ve Almanya'da Da Dolandırdıkları Var
Galatasaray'dan Ayrıldı, Şimdi Kabusu Yaşıyor
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Yeni Zam Yolda
Hacısüleymanoğulları'na Baskın: 19 Kişi Silahlarla Gözaltına Alındı
Abd'nin Afrin Açıklamasına Hükümetten Sert Tepki: Yalan!
Abbas'ın 'it Oğlu İt' Çıkışına Abd Ve İsrail'den Art Arda Tepki!
Soy Ağacından Sonra Yeni Uygulama: Ev Adresini Gir, Deprem Riskini Gör
Türkiye'yi Hedef Gösteren Bae'li Bakan'a Ankara'dan Tokat Gibi Yanıt!
Kimse Bu Detayı Bilmiyordu! Acun 2 İsmi De Uyardı: Elenirsiniz

Son Dakika! Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy Gözaltında

SON DAKİKA! FRANSA ESKİ CUMHURBAŞKANI SARKOZY GÖZALTINDA

Son Dakika! Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tarih : 20 Mart 2018, 10:50
Puan Ver : Son Dakika! Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy Gözaltında(6/10)2

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Fransa  Eski  Cumhurbaşkanı  Sarkozy  Gözaltında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER