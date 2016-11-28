Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!

son dakika: figen yüksekdağ'a kötü haber

SON DAKİKA: FİGEN YÜKSEKDAĞ'A KÖTÜ HABER

Figen Yüksekdağ ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Tarih : 28 Kasım 2016, 16:51
Puan Ver : Son Dakika: Figen Yüksekdağ'a Kötü Haber(5/10)3


Figen Yüksekdağ ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş ve HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat hakkında hazırlanan iddianameler kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, Yüksekdağ ve Ataş'ın "Terör örgütü propagandası yapmak"tan 1 yıldan 5 yıla, Irgat'ın ise "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi istendi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak", HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ile ilgili ise "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla hazırlanan iddianameler kabul edilerek dava açıldı.



Yüksekdağ ve Ataş'ın İzmir'de şubat ayında katıldığı panelde yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.



Soruşturma kapsamında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan, Yüksekdağ ve Ataş hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek dava açıldı.



 



kaynak:








Etiketler: Son  Dakika  Figen  Yüksekdağ  A  Kötü  Haber    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER