

Figen Yüksekdağ ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş ve HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat hakkında hazırlanan iddianameler kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, Yüksekdağ ve Ataş'ın "Terör örgütü propagandası yapmak"tan 1 yıldan 5 yıla, Irgat'ın ise "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi istendi.







İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak", HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ile ilgili ise "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla hazırlanan iddianameler kabul edilerek dava açıldı.







Yüksekdağ ve Ataş'ın İzmir'de şubat ayında katıldığı panelde yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.







Soruşturma kapsamında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan, Yüksekdağ ve Ataş hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek dava açıldı.







kaynak: