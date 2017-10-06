SON DAKİKA! FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN DE SANIK OLDUĞU DİNK DAVASINDA 5 TAHLİYE
FETÖ elebaşı Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı Hrant Dink davasında, 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.
Kaynak: haberinburada
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