SON DAKİKA! FETÖ DAVASINDA ATİLLA TAŞ 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI
Son dakika! FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, şarkıcı Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: haberinburada
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