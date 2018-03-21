SON DAKİKA! FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Son dakika... ABD Merkez Bankası FED piyasa beklentilerini karşıladı ve faiz artışına gitti. Gözler doların izleyeceği seyre çevrildi.
ABD Merkez Bankası (Fed) piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde 25 baz puan artışa gitti.
Doların vereceği tepki merakla bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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