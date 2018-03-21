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Son dakika! FED Faiz Kararını Açıkladı!

SON DAKİKA! FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Son dakika... ABD Merkez Bankası FED piyasa beklentilerini karşıladı ve faiz artışına gitti. Gözler doların izleyeceği seyre çevrildi.

Tarih : 21 Mart 2018, 21:20
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ABD Merkez Bankası (Fed) piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde 25 baz puan artışa gitti.

Doların vereceği tepki merakla bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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