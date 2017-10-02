ABD'nin Las Vegas şehrinde konsere yapılan saldırıda ölenlerin sayısı 58'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 500'den fazla olarak bildirildi. Öte yandan FBI saldırganın DEAŞ'la bağlantısının olmadığını açıkladı. DEAŞ internet sitesinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

ÖLÜ SAYISI 58'E, YARALI SAYISI 500'E ÇIKTI

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde, "Route 91 Harvest Country Music" festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 58'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 515'e çıktı.

FBI: SALDIRGANIN DEAŞ'LA BAĞLANTISI YOK

Öte yandan DEAŞ'ın internet sitesinden yaptığı açıklamayla üstlendiği saldırıyla ilgili FBI'dan önemli bir açıklama geldi. FBI'dan yapılan açıklamada saldırganın DEAŞ'la bağlantısının olmadığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada